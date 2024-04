Rai | male gli ascolti a Linea Notte | il Movimento 5 Stelle punta su Tg3 e Tgr | la Lega dirotatta su Rainews | per il Cda Rai spunta Marano | Morelli regista dell' operazione

C’è chi dice no. Le opposizioni sono sulle barricate – anche se la cosa non sembra occupare particolare spazio all’interno dei siti di informazione – rispetto all’emendamento che modifica le regole ... (giornalettismo)

Gli Ascolti tv di ieri , giovedì 11 aprile 2024, hanno registrato per i quarti di finale di UEFA Europa League su Rai1 Milan vs Roma 4.751.000 spettatori con il 23.2% di share. Niente da fare per ... (tvpertutti)

Caos in Rai: i vertici smentiscono le pressioni, ma rimangono dubbi - La Rai ha pubblicato un comunicato stampa per smentire alcune voci circolate in questi giorni. Non ha però chiarito il futuro di Amadeus.gossipetv

Fiorello: «Amadeus lascia la Rai e va al Nove. Il mio contratto A me nessuno ha offerto nulla» - «Amadeus lascia la Rai e va al Nove». Non è un comunicato ufficiale della Rai (non ancora perlomeno), ma l'annuncio fatto da Fiorello nel corso della puntata del 12 ...ilmessaggero

Come opposizioni e Usigrai hanno preso le nuove regole sulla par condicio (spoiler: male) - Un coro di riscontri negativi rispetto all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati C’è chi dice no. Le opposizioni sono sulle barricate – anche se la cosa non sembra occupare pa ...giornalettismo