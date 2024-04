Radiologia | troppe richieste inappropriate | l’82% ha esito negativo e allunga le liste d’attesa A Saronno macchinari all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Società Italiana diMedica e Interventistica ha comunicato un dato significativo:circa degli esami richiesti vengono refertati come negativi. Ciò significa che lenon sono sempre appropriate. Lavorare su questo fronte sarebbe già sufficiente per risolvere in buona parte il problema annoso delle. “A fronte deldegli esami negativi, ...