Racconta Zalone | «Ci siamo conosciuti a Bari | io ero in barca | stavo facendo i polpi con un mio amico Ho ricevuto un messaggio | Ti voglio conoscere | Francesco DG Io ho pensato a DJ Francesco»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Prendi un comico nazionalpopolare che sfiora la trivialità e abbinalo a un cantautore raffinato e impegnato. Otterrai Pastiche, un album impossibile e che non ti aspetti, con la voce diDe Gregori e il pianoforte di Checco. Il disco, che esce il 12 aprile è stato presentato a Milano. Tra siparietti e show. Il protagonista di grandi successi al botteghino come Cado dalle nubi o Quo Vadis indossa i panni seri del musicista e accompagna il cantautore, dimostrandosi perfettamente all’altezza del compito. Il comico si muove in modo disinvolto e senza manierismi fra blues, jazz e musica classica. De Gregori interpreta i suoi successi e si misura con altri capolavori della musica italiana firmati da Paolo Conte, Pino ...