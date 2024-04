Rabbia Kvaratskhelia | nervosismo con Calzona a Monza | l’accaduto

(Di venerdì 12 aprile 2024) Attimi di tensione in casa Napoli,stizzito dadurante il match esterno vinto contro il. Pronto il riscatto domenica nella sfida casalinga tra gli azzurri e il Frosinone. Il Napoli si appresta a sfidare il Frosinone tra le mura amiche nel lunch match di domenica, previsto per le 12:30. I ragazzi di Francescosono reduci da una bella vittoria nella trasferta di, terminata con il risultato di 2-4, in cui si è assistito ai gol di pregevole fattura da parte di Osimhen, Politano e Zielinski, oltre al tap-in da record di Raspadori, a segno dopo 21 secondi dall’ingresso in campo. Il numero 81 ha preso il posto di Khvichaal minuto 68?, autore di una prestazione meno brillante rispetto sui compagni di reparto. Attimi di ...

Non la sua migliore prestazione con la maglia del Napoli in epoca recente e in assoluto nella sua storia in Champions League. Khvicha Kvaratskhelia ... (calciomercato)

l’ex Milan , leggenda del calcio nazionale in Georgia, si è espresso riguardo il futuro di Kvaratskhelia: tifosi del Napoli infuriati Nonostante la stagione non esaltante, tra le fila del Napoli ... (spazionapoli)

Leao, che stilettata a Cassano: il nuovo post del 10 rossonero - Un Rafa Leao in grande spolvero quello ammirato nelle ultime settimane. Sei gol ed otto assist in 27 giornate di campionato, 12 in 39 presenze coppe comprese, la Primavera sembra lo abbia decisamente ...milanlive

Calciomercato Napoli, adesso non ci sono più incedibili - Nessuno è incedibile, al Napoli. Tutti hanno un prezzo la prossima estate, De Laurentiis non alza muri per nessuno dopo gli errori della scorsa estate. In giro, lo si sa, e dunque molti ...ilmattino

Il Napoli si regali almeno un finale senza rimpianti - Vedere questa squadra contestata dai propri tifosi è il dolore sportivo più grande di questa stagione. Non ragiono sul merito, per alcune prestazioni la ...iamnaples