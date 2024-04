Quote vincente Europa League

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) : la tripletta di Anfield inserisce la Dea tra le principali candidate al titolo, c’é anche la Roma L’inatteso e spettacolare 3 a 0 dell’Atalanta in casa del Liverpool, capolista della Premier, ha impattato significativamente la lavagnadei bookmakers. Piú in generale, in virtù dei risultati delle partite d’andata, il confronto 2024 di Superscommesse mostra come il Liverpool, favorito alla vigilia, dopo lo 0-3 subito contro la squadra di Gasperini ha visto ritoccare la propria quota a rialzo da 2.00 a 10.00. Specularmente, la Dea, dopo la grande prestazione dell’Anfield. Viene ora considerata tra le principali candidate al titolo, insieme al Bayer Leverkusen e alla Roma. In particolare, la quotazione dei bergamaschi é crollata da 20.00 a 5.50.Quota piú ...