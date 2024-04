Quando qualcuno fa i pasticci | Carofiglio candidato a Bari? La verità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un vero e proprio terremoto politico sta scuotendo la città di. L'ultimo capitolo di una saga targata dem riguarda i fratelli Pd Alfonso ed Enzo Pisicchio, arrestati aper corruzione elettorale in un sistema di appalti in Regione e Comune e mazzette che avrebbe permesso ai capi di Iniziativa democratica, il partito a sostegno del governatore Michele Emiliano, di creare fondi neri. Intanto, per la corsa a sindaco del capoluogo pugliese, si cerca il terzo nome o il centrosinistra procede diviso tra Michele Laforgia e Vito Leccese. Questo l'argomento lanciato sul tavolo del dibattito a Otto e mezzo, il talk-show di La7. "È circolato il suo nome cometerzo a sindaco di, come colui che riesce a rimettere insieme la coalizione del capo largo, del centrosinistra, gliel'hanno chiesto?": questa è stata ...