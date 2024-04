Quali sono le norme che | a oggi | tutelano i minori dall’esposizione sui social

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’Italia è famosa per la sua burocrazia e per quella tendenza a creare nuove leggi su fattispecie di reato (anche potenziale) che, in realtà,già coperti da altregià in vigore. Eppure, cicasi in cui è necessario trovare una sintesi per evitare che la generalizzazioni di alcune tematiche provochino un vuoto normativo. È il caso della legge sullo sharenting. Alla luce delle due pdl presentate alla Camera dei deputati (una da Alleanza Verdi – Sinistra, l’altra dalla pentastellata Gilda Sportiello), è necessario capire se nel tessuto normativo italiano ci siano già delle leggi in grado di assorbire buona parte delle proposte avanzate per mettere a freno e regolamentare il fenomeno. LEGGI ANCHE > In Italia ciben due pdl per tutelare isui ...