Puglia | ultimatum Schlein ‘rinnovamento sia vero’ | Emiliano dice sì ‘seguirò indicazioni’**

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Tutto si consuma in serata ma che al Nazareno tirasse una brutta aria si era capito un minuto dopo l’uscita di Michele: nessun azzeramento della giunta, “dobbiamo solo completare i buchi. Mi mancano due assessori?,il presidente della regione Puglia all’HuffPost. I due ‘buchi’ sarebbero l’assessora M5S che ha lasciato la giunta e Anita Maurodinoia, l?ex assessore ai trasporti indagata per voto di scambio. E nessun commissariamento del Pd pugliese che “è un partito sano”. Tutto qui il “netto cambio di fase” invocato ieri sera da Elly? “Non credo basti”, osserva tagliente a stretto giro un dirigente vicinissimo alla segretaria. Un umore che non è cambiato in giornata. A sera arriva una nota di. E se ieri c’era “forte irritazione”, oggi c’è un’escalation ...