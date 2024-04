Puglia | Schlein | Emiliano operi in tempi brevi e con segno tangibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 12 apr. (askanews) – "Ho chiesto al Presidentedi dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra. Nel Pd che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalità opache devono trovare porte chiuse e sigillate. Mi aspetto che proceda dunque a un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il Presidenteine con risultati tangibili". Lo afferma, in una nota, la segretaria del Pd Elly.