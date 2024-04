Puglia | Schlein a Emiliano | ‘cambio fase non è solo sostituire chi è uscito’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "Ho chiesto al Presidentedi dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra". Così la segretaria del Pd, Elly. "Nel Pd che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalità opache devono trovare porte chiuse e sigillate. Mi aspetto che proceda dunque a un netto cambio diche non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, main un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il Presidenteoperi in tempi brevi e con risultati tangibili".