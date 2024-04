Puglia | Emiliano | ‘darò seguito a indicazioni Schlein | sì a netto cambio fase’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – ?In questi giorni ho approfondito con la segretaria Ellyi termini della situazione che si è determinata adi iniziative giudiziarie che, pur non avendo riferimento ad alcuna attività della Giunta regionale, non possono lasciarci indifferenti e meno che mai inermi. Darò quindialledella segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a undi fase che dia il senso di una storia dedicata al presidio di legalità e alla lotta a ogni forma di criminalità anche attraverso l?attività politica quotidiana?. Così il presidente della RegioneMichele. L'articolo CalcioWeb.