Puglia | Bonaccini | ‘qualcuno che sbaglia può esserci | importante è velocità reazione’**

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Io non ho mai parlato di superiorità morale in 35 anni che faccio politica. In tutte le grandi famiglie puòqualcuno che, l’è averenella capacità di reazione. Se ci accorgiamo che qualcuno non si comporta” secondo le regole “va immediatamente messo alla porta”. Così Stefanoa Tagadà su La7. “Il Pd governa il 70% dei comuni, vogliamo pensare che tutti i cittadini pensino che la classe dirigente eletta da loro sia tutta squalificata? Conte lo sa, ha diritto di pretender che di fronte a fatti gravi ci si comporti a dovere ma il Pd non accetta lezioni. Siamo una comunità fatta da persone perbene”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Io non ho mai parlato di superiorità morale in 35 anni che faccio politica. In tutte le grandi famiglie può esserci qualcuno che sbaglia , l' importante è avere velocità ... (liberoquotidiano)

Cosa sta succedendo in Puglia - Cosa ne sarà dell’opposizione dopo l’ondata di arrestati Il terremoto politico innescato da Conte è la rottura definitiva del campo largocorriere

Cosa ne sarà dell’opposizione - Buongiorno. L’ondata di arresti in Puglia ha provocato il secondo strappo in pochi giorni da parte di Giuseppe Conte: dopo l’annullamento delle primarie con il Pd per il sindaco di Bari, il ritiro ...corriere

Suviana, Bonaccini: sicurezza in mano a Regioni Serve discussione seria - Roma, 11 apr. (askanews) – “Sicurezza in mano alle Regioni Rischiamo anche qui tutte le volte una discussione davvero surreale. Dare in mano alle Regioni, non alle Regioni… Si apra una discussione se ...askanews