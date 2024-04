Pubblico da piani alti in classifica Rimini | il tifo è la settima meraviglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Con un totale di quasi 60mila spettatori, il ’Romeo Neri’ in questa stagione, quando manca una sola gara casalinga da disputare, si piazza al settimo posto. Un sogno, pensando ai playoff, se si stesse parlando di calcio giocato. Ma i numeri sono quelli che raccontano degli stadi più ’popolati’ del girone. Un ottimo piazzamento per ilse si considera che nel girone B, quest’anno, non sono mancate le piazze storiche e decisamente appassionate. Davanti, in cima alladel, proprio come quella di campionato, c’è il Cesena con i suoi 160.025 spettatori messi insieme in 16 gare. Numero chiaramente ’figlio’ anche gli oltre 6.000 abbonati, una rarità nel campionato di serie C. I bianconeri del ’Manuzzi’ sono seguiti, nell’ordine, da Spal (114.265), Pescara (76.217), Ancona (69.855), Torres (66.641), Perugia (64.586). ...