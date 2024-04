PSV-Vitesse sabato 13 aprile 2024 ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè ultimo in classifica e viene da tre sconfitte di fila, di cui due in casa, l’ultima per 3-0 contro il NEC. Sulla carta ha ben poche speranze di poter contrastare un PSV Eindhoven ormai a un passo dal titolo. La squadra di Peter Bosz infatti ha nove punti di vantaggio a cinque InfoBetting: Scommesse Sportive e