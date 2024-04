Psicologi a Suviana | l’esperta spiega come si aiutano le persone in completo stato di choc | le tecniche

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bologna, 12 aprile 2024 – La tragedia dentro la tragedia. E’ quella dei familiari delle vittime e dei feriti della strage di. E dei parenti dei dispersi: l'ultima speranza di ritrovare i loro cari ancora vivi è stata spenta dal recupero dei corpi e così l’ansia si è tramutata in strazio. Per loro è stata dedicata un'area riservata, una parte del cortile davanti alla centrale idroelettrica. La dottoressa Gallo: “Si cerca di aiutare nella respirazione” “Già da mercoledì mattina un team disi è attivato per dare loro supporto emotivo”,to da Gabriella Gallo, direttore dell’unità operativaa dell’Ausl di Bologna, che ha coordinato il lavoro dei professionisti intervenuti sul luogo dell’esplosione della centrale Enel a Bargi, dove sette operai sono morti e altre ...

