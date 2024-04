Promozione | la finale di Coppa Italia Antella show al Bozzi Battuto il Lebowski Telefona anche Sarri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)1 C.S.: Vadi, Cipriani, Manetti Sacha, Merciai (89’ Aprea), Biondi, Rossi, Picchi, Tacconi (104’ Mignani), Santucci, Maresca, Manetti Sam.(63’ Castiglione). All. Morandi C.S.: Pagani, Sternini, Mulas (115’ Rossi), Quadri, Rosi, Giuntoli, Ciabatti (108’ Pagni), Conversano (78’ Urbinati), Ciancaleoni, Calbi, Gualandi (65’ Mazzoni). All. Miliani. Arbitro: Mascelloni di Grosseto Reti: 111’ Santucci E’ toccato all’alzare al cielo la 58ªDilettanti di. Ilcade a testa alta fra gli applausi. In uno stadio "" tornato gremito come ai bei tempi della gloriosa Rondinella (circa 2.600 presenze), le due belle realtà del calcio fiorentino si ...