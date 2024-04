Processo Alessia Pifferi | Pm Milano | Va condannata all' ergastolo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nuova udienza adelad, la 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per 6 giorni. La donna, accusata di omicidio volontario aggravato, ha rilasciato in aula delle dichiarazioni spontanee. "Non ho mai voluto far del male a mia figlia", ha detto. La Corte d'Assise diha anche respinto la richiesta della difesa di un'integrazione alla perizia psichiatrica, che ha accertato la piena capacità di intendere e volere della 38enne. Il pm diFrancesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'per la donna.