Processo Alessia Pifferi | il pm | va condannata all’ergastolo Mai pentita dell’omicidio della figlia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano, 12 aprile 2024 – Ergastolo per: “un’assassina che ha pensato soltanto a tenere in piedi la sua relazione sentimentale e poi a come ottenere uno sconto di pena”. Lo ha chiesto il pm Francesco De Tommasi a conclusione di una requisitoria durata oltre cinque. L’accusa è omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dalla relazione parentale con la vittima, la piccola Diana, la sua bimba di 18 mesi appena lasciata morire di stenti. La, 38 anni, è in carcere dal luglio di due anni fa. L’udienza aveva preso il via con le dichiarazioni spontaneemamma killer: «Non ho mai voluto far del male a mia, non l’ho uccisa, non mi è mai passato per la mente di uccidere mia, non è stata una cosa premeditata. Non ...