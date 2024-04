Probabili formazioni | le ultime sul derby Torino-Juventus Inter | ecco i sostituti di Pavard e Lautaro

Probabili Formazioni Serie A 2023/2024: ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la stagione 2023/24, i fantallenatori, settimana per ... (calcionews24)

Torino, 12 aprile 2024 – Il derby della Mole si presenta come autentico crocevia per le due rivali cittadine. Il Torino, sconfitto in cinque delle ultime sette partite contro squadre che iniziavano ... (sport.quotidiano)