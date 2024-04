(Di venerdì 12 aprile 2024) La capacità di fare rete e creare connessioni tra Istituzioni e associazioni per sensibilizzare soprattutto i giovani alla tutela dei dati personali. È il messaggio forte lanciato da Messina e latappa ha segnato anche un avvenimento storico. Al Rettorato dell’Ateneo il Collegio del Garante si è riunito inper lavolta fuori dalla sede di piazza Venezia, discutendo provvedimenti...

parte dal Sud il “ Privacy Tour 2024 ” , l’iniziativa lanciata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel settembre scorso per chiamare a raccolta soggetti pubblici e privati e spingerli a ... (gazzettadelsud)

Privacy tour, la prima riunione in “trasferta” sul telemarketing e il diritto all’oblio - All’iniziativa organizzata nella città dello Stretto hanno aderito Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione FS Italiane, Fondazione Magna Grecia, Fondazione Bonino Pulejo, Università di Messina, Goog ...gazzettadelsud

Privacy tour, le nuove tecnologie tra vantaggi e rischi - «La diffusione della cultura su questi temi è importante – ha sottolineato la rettrice dell’Ateneo peloritano Giovanna Spatari –. Come lo è il tour che gira per i territori e si rivolge a tutte le per ...messina.gazzettadelsud

Kaspersky al Privacy tour 2024: protezione dei dati e stop al data-stealing - Milano, 11 aprile 2024. I n occasione del ‘Privacy tour 2024’, iniziativa promossa dal Garante della Protezione dei Dati Personali, Kaspersky sottolinea l’importanza della sicurezza dei dati sensibili ...padovanews