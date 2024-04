Prima categoria Gara persa | ma per due minuti dovremo prendere le ferie»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Per giocare solamente dueunapraticamentei giocatori dovrannoun giorno di permesso dal lavoro epercorrere quasi 110 km: adesso ne parleremo in società per decidere cosa fare". Cristian Marani, direttore sportivo dell’Esanatoglia, si riferisce al recupero Montecassiano-Esanatoglia, campionato di, fissato per mercoledì alle 17. A fine febbraio scorso l’arbitro aveva interrotto il match sul 4-2 per la formazione di casa a causa di un concitato finale. È ora stato respito il ricorso presentato dalla società contro la decisione di proseguire ladal minuto in cui era stata sospesa. Il giudice sportivo, infatti, aveva deciso che il match, che venisse ripresa dal 49’ della ripresa, cioè dal minuto ...