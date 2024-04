Previsioni meteo | weekend con sole e caldo ma da martedì cambia tutto

Italia al sole secondo le previsioni meteo grazie all' Anticiclone africano , ma il caldo non durerà : quando potrebbe tornare la pioggia (notizie.virgilio)

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, venerdì 12 aprile 2024. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la ... (anteprima24)