Premio Mariella Gennai Oggi giornata di premiazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si svolgeràa Massa Marittima alle 16.30, la cerimonia di premiazione della diciannovesima edizione del concorso letterarioaperto a tutte le scuole della Toscana di ogni ordine e grado, per testi inediti e audiovisivi. L’evento si terrà nella sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza. Ilè promosso dal Comune di Massa Marittima. Il concorso nasce per ricordare, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale. "Per la prima volta quest’anno ilvarca i confini provinciali aprendo a tutte le scuole della Toscana" – ha detto Grazia Gucci, assessore ...