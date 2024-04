Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Raccontare la transizione energetica, e in generale la scienza, in modo semplice, con linguaggio rigoroso ma accessibile a tutti. È questo l'obiettivo di ‘The Yellow ... (liberoquotidiano)

Premio Impresa Ambiente, svelate a Venezia le aziende che progettano sostenibilità - Vincono Environment Park di Torino, Ohoskin di Catania, Flash Battery di Reggio Emilia, Re-Cig di Trento ed Eco Cis di Livorno (ANSA) ...ansa

Premio Impresa Ambiente, ecco le Pmi prime in sostenibilità - Svelati oggi pomeriggio a Venezia i nomi delle aziende vincitrici del Premio Impresa Ambiente, l'appuntamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e di Unioncamere che annualmente scatta la fot ...ansa

Arriva 'M.A.D.E', docuserie in 10 episodi per valorizzare l'eccellenza italiana della moda - Sviluppato da frame by frame per promuovere la filiera italiana della moda vincitrice del Premio Speciale Film Impresa-Unindustria alla Creatività ...adnkronos