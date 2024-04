Preghiera della sera 12 Aprile 2024 | “Insegnami ad ascoltare”

(Di venerdì 12 aprile 2024) “ad”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Gli uomini pregano, le donne sono rinchiuse in una "rete da pollaio". Le immagini provenienti da Centocelle, quartiere della periferia est di Roma , in occasione della fine del Ramadan, il ... (iltempo)

“Insegnami la misericordia” . È la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro ... (lalucedimaria)

"Donne chiuse in un "recinto" durante la festa di fine Ramadan" - A più di qualcuno non è tuttavia sfuggito un duplice dettaglio della Preghiera, emerso dalle foto: quasi tutti i partecipanti alla festa di fine Ramadan erano uomini. E soprattutto, le poche donne ...ilgiornale

Hanno tutti ragione Molte di meno, il Ramadan queer e la differenza tra Carmela e Aisha - Era prassi, forse lo è ancora in qualche paese, che alla messa della domenica maschi e femmine prendessero posto in navate opposte. Anche in moschea, non solo in piazza, le donne hanno aree separate ...repubblica

Diocesi: Milano, padre Candiard. “Nessuno è strumento di salvezza, perché siamo tutti scopo della salvezza” - “Se l’apocalisse è ‘rivelazione’, possiamo leggerla in questa chiave: ci mette in guardia dal male”. Lo ha affermato oggi padre Candiard nell’incontro tenuto a Seveso e promosso da Ac e Formazione per ...agensir