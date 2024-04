Preghiera del mattino 12 Aprile 2024 | “Fammi sentire la forza del Tuo Nome”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Fiaccolata per i Carabinieri vittime dell’incidente a Campagna . La preghiera di S.E. Monsignor Bellandi : “Signore della Vita, avvolgi tutti noi, ma anche- oso dire- chi ha causato tanto male con la ... (zon)

Francesco inizia con dal quartiere della Borghesiana una serie di incontri in vista del Giubileo del 2025. Recuperate le forze dopo la bronchite delle scorse settimane, Bergoglio è particolarmente ... (roma.repubblica)

“Insegnami la misericordia” . È la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro ... (lalucedimaria)

Oltre mille fedeli musulmani al PalaVilla per la Preghiera finale - Oltre mille musulmani partecipano alla festa di fine Ramadan a Villa Cortese, spostata per maltempo al Palavilla. Disagi per l'affluenza e presenza di autorità locali. Polemiche a Turbigo.ilgiorno

All’entrata della Questura . Una lapide per commemorare. Gli agenti caduti in servizio - Nel giorno del 172° anniversario della Polizia di Stato, inaugurata lapide in onore ai caduti. Cerimonia con autorità e Preghiera, ricordati sacrifici e dono simbolico.ilrestodelcarlino

Una giornata di pace. Festa di fine ramadan: "Occasione di gioia. Vogliamo integrarci" - Aulla, le celebrazioni al centro sportivo di Quercia con il sindaco. Valettini: "La religione è soprattutto amore, rispetto e fratellanza".lanazione