Rosaria è una donna che ha già sofferto molto nella sua vita quando anche il dramma della malattia bussa alla sua porta, ma non è sola. “Nuestra Señora del Espino”, ovvero Nostra Signora del ... (lalucedimaria)

La Madonna sceglie Bernardina, è appena una bambina, e le affida una missione molto particolare per riparare ai tanti mali perpetrati in quel luogo. Esisteva a Macerata una chiesetta dedicata a ... (lalucedimaria)

È accaduto in Piemonte, a Stupinigi, precisamente trenta anni fa. I fatti sono stati raccontati nel dettaglio solo al Vescovo e alla commissione incaricata ma le indagini sono ancora in corso . ... (lalucedimaria)

Preghiera a Maria 12 aprile. La Madonna appare alle Tre Fontane a Roma a due diversi veggenti - Siamo a Roma alle Tre fontane. La Madonna appare a Bruno Cornacchiola, le sue visioni sono collegate a quelle di Luigina avvenute ben dieci anni prima.lalucedimaria

Francesco con i bambini della Borghesiana - Il Papa a San Giovanni Maria Vianney per iniziare con i circa 200 bambini del catechismo gli appuntamenti della Scuola di Preghiera, in preparazione al Giubileo Ieri pomeriggio, 11 aprile, Papa France ...informazione

Ascoli città di pace ospita il cardinale Zuppi. Nel weekend c’è Earth Day con laboratori, incontri e Preghiera interreligiosa - ASCOLI Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, arriva domani in città. Sarà uno dei protagonisti del convegno, in duomo, organizzato dalla Diocesi per l'Earth ...corriereadriatico