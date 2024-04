Pratovecchio Stia ricorda i 17 partigiani caduti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il 17 aprile 1944 rimane impresso nella memoria dicome un giorno di dolore e sacrificio. Ottanta anni dopo quegli eventi che segnarono profondamente la comunità, domenica 14 aprile sarà un momento per rendere omaggio ai 17 giovaniromagnoli che persero la vita in difesa della libertà. I nomi di quei coraggiosi uomini – Bagnoli Rino, Berlini Mario, Bertoni Ives, Bagnoli Rino, Berlini Mario, Bertoni Ives, Bratti Giorgio, Casadei Ezio, Fabbri Enrico, Manaresi Michele, Righini Gualtiero, Romagnoli Oberdan, Lama Lelio, Salmi Dante, Zaccaroni Romolo, Zambianchi Fidelmo, Mazzolini Marcello, Bonaldo Domenico, Cremonini Giorgio, Ignoto, risuonano ancora oggi come simbolo di coraggio e determinazione. Di età inferiore ai 20 anni, affrontarono la morte con dignità e fierezza, difendendo con valore ideali di libertà e ...

Pratovecchio Stia, nasce il primo Camp Arnopolis in collaborazione con l’azienda Colacem - “Un’occasione di crescita sportiva e personale” per chi già conosce e per chi vuole avvicinarsi al mondo della pallavolo ...arezzonotizie

Vallucciole, 80 anni fa l'eccidio nazifascista. La cerimonia per non dimenticare - In occasione del 80° anniversario dell’Eccidio di Vallucciole, il Comune di Pratovecchio Stia organizza sabato 13 aprile una serie di iniziative frutto del lavoro svolto dal Comitato per l’80esimo pro ...arezzonotizie