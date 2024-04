Prato | Stefano Massini racconta l’alluvione al convegno del Cesvot

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Die del mondo del volontariato pratese si discuterà sabato 13 aprile nell'incontro “Lo stato di salute del terzo settore nella provincia di” organizzato dalla Delegazionedi. L’appuntamento è alle ore 9.30 nella Sala Cinema del Centro Pecci in viale della Repubblica 277. Un territorio che porta ancora le ferite dell'alluvione dello scorso novembre ma che grazie al tessuto associativo formato da quasi 600 realtà e allo spirito altruistico che da sempre lo caratterizza riesce ad affrontare le emergenze. Durante la mattinata verranno ripercorsi i giorni dell'alluvione, che ha colpito la zona il 4 novembre dell'anno scorso, attraverso le voci di chi l'ha vissuta, di chi l'hata per i media, di chi si è subito rimboccato le maniche ...

