Poste italiane riapre l’ufficio

(Di venerdì 12 aprile 2024) A Lovero ha riaperto al pubblicopostale in via Zampatti 42. Un segnale positivo che giunge in controtendenza con il progressivo abbandono dei piccoli territori. Il servizio, molto utile ai residenti che in questo modo non saranno più obbligati a spostarsi dal proprio comune per accedere agli uffici postali del mandamento, è nuovamente in funzione nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 fino alle ore 13.45. La novità della riapertura delsi è concretizzata a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all’accoglimento di tutti i servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis, casa dei servizi digitali", una iniziativa promossa daproprio per valorizzare l’inclusione sociale, economica e territoriale nei 7 mila comuni con meno ...