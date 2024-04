Politecnico delle Arti e del Design | a Firenze il primo Open Day

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 - Il 16 aprile, ile deldioffrirà per la prima volta l'opportunità a tutti gli interessati di conoscere da vicino l'offerta formativa dei tre istituti fiorentini del comparto AFAM che lo compongono (Accademia di Belle, Conservatorio Cherubini e ISIA). L'evento si terrà in Piazza Santissima Annunziata a, dalle ore 9 alle 18 e si avvarrà anche della collaborazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario DSU Toscana, che in mattinata sarà presente con uno stand dedicato ai servizi di sostegno alla vita accademica (borse di studio, residenze, mense e molto altro). “QuestoDay congiunto - ...

Dopo la bufera per il caso dell’istituto Iqbal Masih di Pioltello , ora una possibile sospensioni delle lezioni per la fine del Ramadan potrebbe arrivare al Politecnico di Milano . Sembra infatti ... (ilgiorno)

Siena chiama, Milano risponde. Ora anche gli studenti musulmano del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda per il Ramadan . E non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma ... (secoloditalia)

Insurtech Investment Index 2023, sale la digitalizzazione del settore assicurativo - Aumentano le partnership tra compagnie e startup insurtech, a trainare gli investimenti è l’Intelligenza Artificiale ...bitmat

Energia, rapporto: "Migliorata relazione operatori settore-clienti attraverso canali digitali" - Queste sono le principali conclusioni del rapporto sulla digitalizzazione della relazione con i clienti presentato da Minsait e realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del ...adnkronos

Enapra presente a Vinitaly con la formazione per le aziende vitivinicole - Il mondo del vino è uno dei comparti agricoli più attenti alla formazione degli addetti, forte del grande valore economico che rappresenta per il Made in Italy e per l’export agroalimentare. Per quest ...corrieredellacalabria