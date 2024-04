(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Napoli ritrova il centrocampista Si avvicina la sfida col Frosinone per il Napoli di Calzona. Una buona notizia in vista del match con i ciociari: questa mattina Matteoto adregolarmente ine può quindi considerarsi a disposizione. Possibile che, contro Soulè e compagni, il tridente offensivo sarà proprio quello composto

Monza-Napoli 2-4 Monza Di Gregorio 5,5: con un passivo come quello odierno è inevitabilmente una giornata difficile per l`estremo difensore di ca... (calciomercato)

Il Napoli a lavoro a Castel Volturno. Buone notizie per Calzona che ritrova Juan Jesus . Il brasiliano completamente ristabilito. Sulla via di guarigione anche Politano che ha svolto in parte lavoro ... (ilnapolista)

Sky, Compagnoni boccia l'idea Soulé: "Non è superiore a Politano" - Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.tuttonapoli

Politano torna ad allenarsi in gruppo - Si avvicina la sfida col Frosinone per il Napoli di Calzona. Una buona notizia in vista del match con i ciociari: questa mattina Matteo Politano è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e può qui ...adnkronos

Francini: "Questa squadra ha bisogno di un allenatore che li tiene sempre sul pezzo" - Giovanni Francini, ex difensore del Napoli di Maradona, è intervenuto nel corso di 'Delietta gol', trasmissione in onda su Prima Tv ...tuttonapoli