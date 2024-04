Politano torna ad allenarsi in gruppo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Si avvicina la sfida col Frosinone per il Napoli di Calzona. Una buona notizia in vista del match con i ciociari: questa mattina Matteoto adregolarmente ine può quindi considerarsi a disposizione. Possibile che, contro Soulè e compagni, il tridente offensivo sarà proprio quello composto da, Osimhen e Kvara. Inanche Juan Jesus, mentre Olivera ha svolto allenamento personalizzato.