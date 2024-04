Polemiche sui cori | Lazza | “I napoletani sanno la stima che ho per loro C’è un rapporto di ironia calcistica”

(Di venerdì 12 aprile 2024)ha risposto con una storia su Instagram alla polemica suicontro i, cantati durante la partita di Europa League tra il Milan e la Roma. Questa la risposta di: “Cari cercatori del male, che sono un appassionato di calcio e che sono un tifoso del Milan non è un segreto, ma da qui a costruire un caso su un semplice coro sulla perdita di tempo per lo più senza nessuna parola offensiva c’è un abisso.: “Iche hoe affetto per” Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese. E chi pensa il contrario mi sa ha il cervello un po’ troppo confuso. Ibene lae l’affetto che ...

"Molto facile accusare se non si affronta la situazione nel suo complesso: l’amministrazione comunale, sulla manutenzione, ordinaria e straordinaria delle Scuole non riserva delle briciole, ma 4,8 ... (ilrestodelcarlino)

LAZZA RISPONDE ALLE Polemiche PER IL CORO: "NON ODIO NAPOLI" - "Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese! E chi pensa il contrario ha mi ha il ...sportmediaset.mediaset

Via dei Papini terra di nessuno: è polemica sulla strada vicinale - Via dei Papini a San Cassiano a Vico, in località Corte Notaro, è polemica sulla strada vicinale ... Si invita a riflettere sui seguenti aspetti della situazione: tutti i cambiamenti sono avvenuti in ...luccaindiretta

Il rapper, noto tifoso milanista, è finito al centro delle Polemiche sui social, dove il video ha iniziato subito a girare - Lazza inquadrato mentre canta un coro contro i napoletani durante Milan-Roma di Europa League: il video e le parole del cantante di "Cenere".gazzetta