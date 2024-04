Poker alla Salernitana | ma i tifosi contestano la Lazio

(Di venerdì 12 aprile 2024)4-1 RETI : 7'pt e 35'pt Felipe Anderson, 14'pt Vecino, 16'pt Tchaouna, 42'st Isaksen.(3-4-2-1): Mandas 6; Patric 6.5, Casale 6.5, Gila 7 (39'st Isaksen 7); Marusic 6.5 (13'st Hysaj 6), Kamada 6.5, Vecino 7 (35'st Rovella sv), Lazzari 6.5; Felipe Anderson 7.5, Luis Alberto (35'st Cataldi 6); Castellanos 6.5 (35'st Pedro sv). In panchina: Sepe, Renzetti, André Anderson. Allenatore:...

Il video della festa di compleanno della piccola Mavie è divenuto virale per l'atteggiamento del brasiliano: mentre abbraccia la bimba, distoglie lo sguardo e fissa il cellulare.Continua a leggere (fanpage)

La Lazio batte la Salernitana 4-1 nel clima di contestazione dello stadio Olimpico. Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, la squadra di Tudor trova i tre punti e sale a quota 49 in classifica ... (liberoquotidiano)

Roma, 12 aprile 2024 – La Lazio rialza la testa dopo il derby perso, piegando la Salernitana per 4-1 allo stadio Olimpico, ma deve fare i conti con la contestazione dei propri tifosi, a testimoniare ... (ilfaroonline)

SONDAGGIO - Lazio - Salernitana, vota il migliore in campo dei biancocelesti - La Lazio torna alla vittoria in campionato. Poker alla Salernitana e posizione europea momentaneamente riagganciata. Adesso è il momento di votare il migliore in campo, scegli il tuo preferito.lalaziosiamonoi

Serie A, Poker della Lazio alla Salernitana - La Lazio vince e dà spettacolo nel primo match di questa trentaduesima giornata di Serie A rifilando un impietoso 4-1 alla Salernitana. A decidere la sfida le reti di Anderson (7' e 35'), Vecino (14') ...calciohellas

Lazio-Salernitana 4-1, ma il pubblico fischia la squadra Tudor - Partita senza storia all'Olimpico dove la Lazio, contestata dopo la sconfitta nell'ultimo derby, ha battuto 4-1 contro una Salernitana ormai a un passo dalla serie B, grazie alla doppietta di ... dal ...adnkronos