Pnrr | Giorgetti | “Ora no proroga | ne riparliamo tra un anno”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 aprile 2024) "So perfettamente che non esiste disponibilità, oggi, a considerare" unadella scadenza della Recovery and Resilience Facility, lo strumento che finanzia il. "Netra un. Come in altre situazioni, le posizioni italiane purtroppo all'inizio sembrano isolate o fuori luogo, ma alla fine sono più realistiche di altre". Lo ribadisce il ministro