(Di venerdì 12 aprile 2024) Il pm diFrancesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'per, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022. È accusata dalla Procura, davanti alla Corte d'Assise, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal fatto di aver ucciso la figlia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Milano , match valido per il ritorno della semifinale della Champions ... (oasport)

Pm Milano, 'Alessia Pifferi va condannata all'ergastolo' - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola ...ansa

Il pm di Milano chiede l'ergastolo per Alessia Pifferi - Milano, 12 APR - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abban ...messaggeroveneto.gelocal

Il pm chiede l’ergastolo per Alessia Pifferi: “Non ha avuto il coraggio di uccidere la figlia e l’ha lasciata morire” - La requisitoria di Francesco De Tommasi, pm nel processo ad Alessia Pifferi: chiede l'ergastolo e ricorda in aula che la piccola Diana, lasciata morire ...fanpage