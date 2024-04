Pitti Uomo 106 | il ritorno di Paul Smith e Marine Serre Guest Designer

first appeared on Molto.it.

(Di venerdì 12 aprile 2024), leggendariobritannico, sceglie ancora una volta Firenze come cornice per il lancio della sua nuova collezione Primavera/Estate 2025. Ildel maestro dell’eleganza è fissato per l’11 giugno 2024, giorno di apertura della 106ª edizione diImmagine. “Il mio legame conè radicato nel tempo”, dichiara, riflettendo sul ...

Sarà Paul Smith ad aprire la 106esima edizione di Pitti Uomo , in scena dall’11 al 14 giugno a Firenze. È lo stesso stilista, in una nota diffusa poche ore fa, ad annunciare il suo ritorno alla ... (panorama)

C’è futuro per la moda indipendente - Fondato all’inizio del 2022, Underscore District è nato con una missione: aiutare i brand emergenti a non perdersi nel caos della moda. Per capire come, abbiamo parlato con il suo CEO e founder, tra a ...gqitalia

Plan C lancerà la prima collezione Uomo a Pitti 106 - Il marchio della famiglia Castiglioni debutterà nel menswear in occasione della prossima kermesse fiorentina dedicata alla moda maschile, in scena dall’11 al 14 giugno, dove presenterà anche le nuove ...milanofinanza

Antonello Ghezzi ci porta a veder le stelle - Dopo l’«Albero cosmico» il duo bolognese torna a Carrara con una nuova installazione site specific realizzata per il mudaC ...ilgiornaledellarte