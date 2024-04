Pifferi nel processo | “Non sono assassina né mostro | non volevo far del male a mia figlia”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nuova udienza delad Alessia, la 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti laDiana di quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. La Corte d'Assise di Milano deve decidere sulla richiesta della difesa di un'integrazione alla perizia psichiatrica, che ha accertato la piena capacità di intendere e volere della donna. Se i giudici accoglieranno l'istanza, ci sarà un rinvio del; altrimenti la parola passerà al pm per la requisitoria e la richiesta di pena. Difficile, tuttavia, che già oggi si possa arrivare a sentenza.

