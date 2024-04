Pifferi | “Le detenute mi hanno picchiata Sto già pagando l’ergastolo avendo perso Diana”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nuova udienza a Milano del processo ad Alessia, la 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti la figliadi quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. La donna, accusata di omicidio volontario aggravato, ha rilasciato in aula delle dichiarazioni spontanee. "Non ho mai voluto far del male a mia figlia", ha detto. La Corte d'Assise di Milano ha anche respinto la richiesta della difesa di un'integrazione alla perizia psichiatrica, che ha accertato la piena capacità di intendere e volere della 38enne. La parola è poi passata al pm per la requisitoria e la richiesta di pena. Difficile, tuttavia, che già oggi si possa arrivare a sentenza.

