Pier Silvio Berlusconi | quanto spende all’anno per De Filippi? La cifra insostenibile mai detta prima

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quello tra Maria Dee Mediaset è un rapporto intramontabile: merito anche dello stipendio da capogiro percepito dalla showgirl. Come ormai tutti sanno, dopo la scomparsa diMediaset è definitivamente passata nella mani del figlio. Nominato vicepresidente nel 2000, amministratore delegato nel 2015 e ora è a tutti gli effetti il numero uno dell’azienda. Tanti stravolgimenti per l’emittente che negli ultimi mesi si è privata di diversi storici conduttori.non bada a spese, stipendio da capogiro per Maria De– Cityrumors.itMa non di Maria Deche continua ad essere uno dei nomi di punta dell’azienda. Non è stato un anno facile nemmeno per lei visto ...