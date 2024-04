Piceni Gusto DiVino | un aprile ricco di sapori e tradizione nelle Marche

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cinque appuntamenti imperdibili per scoprire le eccellenze enogastronomiche del Piceno, tra vini pregiati, piatti tipici e incantevoli paesaggi. Il circuito, cofinanziato dalla Regionecon il progetto “ENOTURISMO DELLE: dalla vigna alla tavola”, apre le sue porte adcon un programmadi eventi che vi porteranno alla scoperta diautentici e tradizioni secolari. Come sottolinea l’Assessore all’Agricoltura della Regione, Andrea Maria Antonini, questo circuito rappresenta un’occasione unica per riscoprire il territorio delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo attraverso l’enoturismo. Il progetto “Dalla Vigna alla Tavola” punta a valorizzare le cantine che hanno aderito alla ...