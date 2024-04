(Di venerdì 12 aprile 2024) Le consultazioni elettorali delle Isole, previste per la prossima settimana, sono un osservato speciale da parte degli attori coinvolti nel grande gioco delle. Questeinfatti sono le prime da quando il primo ministro Manasseh Sogavare ha firmato un patto di sicurezza con la Repubblica Popolare Cinese, aprendo un nuovo fronte di competizione tra Pechino e Washington nel più vasto teatro indo-pacifico. Il riavvimento con lapromosso da Sogavare da quando ha conquistato il potere quattro anni fa, che si è concretizzato nella revisione dei rapporti diplomatici con Taiwan e nell’invito rivolto alla polizia cinese ad operare nell’(con risultati controproducenti per Pechino), è sotto i riflettori della campagna elettorale. “I servizi e l’economia ...

Piccolo arcipelago, grandi potenze. Tempo di elezioni nelle Salomone divise tra Usa e Cina - La prossima settimana nell'arcipelago del Pacifico si svolgeranno delle elezioni fortemente condizionate dalla politica estera. Mentre ...formiche

Come raggiungere Milos dll’Italia: soluzioni comode - Milos è l'Isola più occidentale dell'arcipelago delle Cicladi, che si distingue sempre per le sue acque da favola: ecco come arrivare dall'Italia.viaggiamo

Capo Sant’Andrea, la piccola isola nell’Isola d’Elba - Una zona dell'Isola d'Elba selvaggia e meno battuta dalle rotte turistiche, fatta di panorami spettacolari, sport all'aria aperta e natura rigogliosa ...viaggi.corriere