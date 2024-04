Picchiava la moglie e abusava di lei | scatta il divieto di avvicinamento

(Di venerdì 12 aprile 2024) Foligno, 12 aprile 2024 - Una vita di inferno per le e per i figli. Ma alla fine gli uomini del commissariato di Foligno hanno dato esecuzione ad una misura cautelare didie comunicazione a carico di un 46enne, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni della compagna, e di maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna e dei tre figli della coppia. Dagli accertamenti investigativi dei poliziotti è emerso che l’indagato, per anni, ha maltrattato la compagna insultandola, facendole pesare la condizione di non autosufficienza economica, denigrandola come madre e mettendone in discussione la fedeltà. In alcuni casi, la vittima è stata picchiata, situazione che le ha ingenerato un crescente stato di ansia e paura. Nel corso delle indagini, peraltro, è emerso che numerosi episodi di violenza si sono ...

