Picchia la fidanzata e le taglia i capelli, “Così ti scambiano per un maschio e non ti guardano” - A processo un 21enne di Angri (Salerno): per otto mesi aveva tormentato la fidanzata, ossessionato da una gelosia morbosa ...fanpage

