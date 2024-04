Piano Estate | 400milioni di euro alle scuole

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024): Valditara “Il nostro obiettivo è una scuola punto di riferimento per studenti e famiglie tutto l’anno. Sìsinergie con associazioni ed enti locali” Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni diper finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Il provvedimento, che interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, è destinatoprimarie e secondarie statali e paritarie non commerciali. Le risorse, 80 milioni diin più rispetto al progetto del precedente biennio, consentiranno di attivare percorsi che potranno interessare, in baseproposte delle ...