Peste suina alle porte di Langhirano Prosciutto di Parma | esportazione a rischio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Laè arrivatadi, il più importante centro di produzione di uno dei prosciutti crudi certificati italiani più famosi al mondo. È in questo comune sulla collina parmigiana particolarmente vocato per la stagionatura delle cosce di maiale, grazie all’incontro tra i venti marini del Tirreno e i refoli montani dell'Appennino, con la complicità dell’elemento umido rappresentato dal torrente, che si trova la maggior parte dei prosciuttifici delDop. Un paese sinonimo di un prodotto a livello internazionale, un po’ come Gragnano per la pasta. A pochi chilometri da qui è stata trovata la carcassa di un cinghiale affetto da questa contagiosa malattia, non pericolosa per l’uomo ma mortale per i suinidi, tra i quali i maiali e appunto ...