Persino il Dalai Lama resterebbe impressionato | chi la spara grossissima su Jannik Sinner

(Di venerdì 12 aprile 2024)ormai è diventato mito, al punto da sorpassare a soli 22 anni la dimensione corporea del successo e assurgere a quella spirituale dell'anima, con una saggezza che farebbe invidia a un monaco tibetano. Dopo aver battuto il tedesco Jan-Lennard Struff agli ottavi del Monte Carlo Masters in due set (6-4; 6-2), ha dimostrato la solita calma nel post-partita, mai travolto da un entusiasmo eccessivo che potrebbe fargli perdere la determinazione dimostrata negli ultimi mesi., infatti, ha risposto così ai giornalisti: “Sono molto concentrato, quindi vivo il presente e non guardo tanto al passato o al futuro. Sto vivendo un momento molto positivo per me, noi prendiamo ogni partita comunque come lezione. Non guardiamo punteggi, vittorie e sconfitte, ma come si sta in campo. È questa la cosa più importante”. Certo, ...