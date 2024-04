Perché Sinner non può diventare n 1 al mondo a Montecarlo | il distacco da Djokovic può diminuire

(Di venerdì 12 aprile 2024) Jannikoccupa attualmente il secondo posto nel ranking ATP con 8.750 punti grazie alla qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di. Il successo ottenuto oggi pomeriggio contro il danese Holger Rune ha permesso al nostro portacolori di conservare la propria piazza nella classifica mondiale, restando davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz che aveva superato dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami firmato ormai un paio di settimane fa. Il fuoriclasse altoatesino ha replicato il risultato ottenuto dodici mesi fa nella località monegasca, ha incamerato 400 punti (40 in più rispetto alla passata edizione, visto che nel frattempo è cambiato il sistema di assegnazione) e vanta 8.750 punti all’attivo. Janniknon potrà però superare Novaknumero 1 al termine ...

