Perché non sappiamo più mettere la parola “fine” a una storia?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 12 aprile 2024) La nostalgia può essere, per usare un’espressione comune, una “brutta bestia”. L’animo umano è fatto per fare ritorno ai luoghi, ai tempi e alle storie in cui è stato felice: la paura del futuro, l’ansia di un tempo sociale sempre più precario si trasforma in un disperato bisogno di familiarità, di tornare dentro punti di riferimento che conosciamo e di cui ci fidiamo. Per questo, negli ultimi anni, ogni forma di intrattenimento sfrutta tanto il senso di malinconia quanto la serializzazione: nel primo caso come nel secondo sono strategie narrative e di marketing che servono ad andare incontro al gusto di un pubblico smarrito, pieno di ansie, bisognoso di rassicurazioni. Questo, naturalmente, porta a una mancanza generale di rischi, di voglia di sperimentare. Naturalmente ci sono le solite eccezioni: si pensi, ad esempio, a Joker: Folie à deux, che decide di non seguire pedissequamente ...